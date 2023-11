Taglio del cuneo fiscale, fasce retributive da valutare ogni mese di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone









Tra gli interventi a maggior impatto finanziario, il Ddl di Bilancio 2024 proroga anche nel prossimo anno il taglio del cuneo fiscale e contributivo per i lavoratori dipendenti, una buona parte dei quali, quindi, continuerà a ricevere una busta paga con un netto più consistente.

Va subito osservato che la misura non viene introdotta in forma strutturale, ma ancora una volta in modo temporaneo e, inoltre, senza impatto sulle tredicesime mensilità che, conseguentemente, non beneficeranno della riduzione...