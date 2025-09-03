Adempimenti

Tari, resta il divieto di motivazione postuma dell’accertamento

Esclusa la possibilità di integrazione dinanzi al giudice

di Francesco Giuseppe Carucci

La Cassazione, con l’ordinanza 21875 del 29 luglio scorso si è espressa sul tema dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento Tari ribadendo il cosiddetto divieto di integrazione postuma, già presente nell’ordinamento, e reso espresso dal legislatore della riforma fiscale.

L’articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, già nella formulazione...

