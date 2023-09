Tax credit energia, stretta sui tempi di utilizzo: in compensazione fino al 15 novembre di Stefano Vignoli

Tempi stretti per la compensazione dei tax credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023. Tra le principali novità del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di mercoledì 27 settembre vi è infatti la riduzione dei termini per poter compensare i tax credit nel primo e secondo trimestre 2023 che dovranno necessariamente avvenire entro il 15 novembre 2023.



I termini per compensare i tax credit del primo...