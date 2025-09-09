Adempimenti

Tcf, i controlli fanno rotta anche sull’informativa di carattere finanziario

Non è definibile a priori un set minimo di controlli standard da formalizzare

di Francesco Fallacara e Rosa Lombardi

Un aspetto centrale della nuova disciplina della cooperative compliance è rappresentato dalla stretta connessione a livello aziendale tra sistema di gestione dei rischi fiscali (Scigr-Tax) e l’Internal control over financial reporting (Icfr o Icofr).

L’attuale formulazione dell’articolo 4 del Dlgs 128/2015 dedicato ai requisiti per l’accesso al regime di cooperative compliance, quanto all’inciso «anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente», ...

