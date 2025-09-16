Terzo settore, anche le reti associative nazionali in campo per i controlli

In arrivo nuove regole per i controlli sugli enti del Terzo settore. La notizia arriva con la pubblicazione, avvenuta il 15 settembre in «Gazzetta Ufficiale», del Dm Lavoro e politiche sociali del 7 agosto 2025 in attuazione degli articoli 93 e 96 del Codice del Terzo settore. Un provvedimento molto atteso dal Terzo settore che permette di completare il quadro operativo in termini di monitoraggio e vigilanza, assegnando un ruolo chiave alle reti associative nazionali. Quest’ultime – come i Centri...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi