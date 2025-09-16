La finalità commerciale determina una spesa pubblicitaria e non di rappresentanza
L’ordinanza 25143/2025 della Cassazione: il criterio degli obiettivi è il discrimine tra le due tipologie di costi e fa da spartiacque sul trattamento fiscale
Il criterio degli «obiettivi perseguiti» è il discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. È il principio affermato nell’ordinanza 25143/2025 della Cassazione con la quale i giudici tornano ad occuparsi del tema delle spese di rappresentanza e della differenza delle stesse rispetto alle spese di pubblicità.
Il caso riguardava una azienda...
Correlati
Sezione Tributaria