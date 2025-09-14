Massofisioterapia con Iva se il professionista non è iscritto all’elenco speciale

Le prestazioni di massofisioterapia non sono esenti dall’Iva. Fanno eccezione quelle rese dai professionisti iscritti nell’elenco speciale a esaurimento previsto dal decreto del ministro della Salute del 9 agosto 2019, oppure in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 42/1999 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie»). Lo afferma la Cgt di secondo grado del Friuli Venezia Giulia (presidente e relatrice Salvà) nella sentenza 135/3/2025 del 14 aprile scorso.

La controversia scaturisce...