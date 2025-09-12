Tracciabilità dei flussi finanziari anche per il Terzo settore
Nel contrasto al terrorismo centrale il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria
Contrasto al terrorismo, spetterà al Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) il compito di verificare i flussi finanziari degli enti non profit allo scopo di individuare possibili abusi. È questa la principale novità contenuta nell’articolo 11 del decreto omnibus (Dl 95/2025) e destinata a incidere sui meccanismi di controllo interno dell’attività erogativa svolta da enti senza scopo di lucro. Due, in particolare, gli aspetti da evidenziare. Da un lato, vengono ampliate le attribuzioni del Csf - ...