Cartelle, è impugnabile lo stop a riattivare il pagamento a rate
La Cgt Puglia: il rifiuto dell’agente va ricondotto al diniego di agevolazioni. La chiusura era arrivata dopo la decadenza da una definizione agevolata
Lo stop alla riattivazione del precedente piano di dilazione con la riscossione è un atto contro cui si può presentare ricorso al giudice tributario. A sottolinearlo è la Cgt di secondo grado della Puglia con la sentenza 1918/28/2025.
Il caso è scaturito dal provvedimento di rifiuto nei confronti di una società alla riattivazione della precedente rateizzazione...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria