Terzo settore, incaricati per i controlli scelti da Reti e Centri per il volontariato
Debutta il nuovo sistema per gli enti iscritti al Registro. Monitoraggio degli indicatori determinanti per mantenere lo status di Ets e i conseguenti benefici
Terzo settore, al debutto il nuovo sistema dei controlli che interesserà gli enti iscritti al Registro cui si aggiungeranno le Onlus in vista della definitiva chiusura dell’Anagrafe dal 1° gennaio prossimo. Si tratta, dunque, di una platea che potrebbe interessare 130mila enti escludendo dal totale delle realtà iscritte al Runts le imprese sociali e le società di mutuo soccorso.
Con la pubblicazione del Dm 7 agosto 2025, il legislatore assegna per la prima volta un ruolo attivo, nell’attività di verifica...
Lo statuto standard semplifica la verifica
di Jessica pettinacci e gabriele sepio