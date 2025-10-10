Consolidato, conto alla rovescia per l’opzione triennale

Nell’ipotesi di adesione al modello consolidato nazionale e mondiale se la società o l’ente hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ultimo per la presentazione dell’opzione è fissata al 31 ottobre. Occorre ricordare che, con il provvedimento del 14 marzo 2025 dell’agenzia delle Entrate, è stato approvato il nuovo modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2025, nonché le relative istruzioni. Le specifiche tecniche, invece, sono state oggetto di due aggiornamenti del 27 maggio...

