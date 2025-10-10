Lo statuto standard semplifica la verifica
Le modalità di svolgimento dei controlli variano a seconda della qualifica dell’ente controllato
Controlli semplificati se l’ente sottoposto a vigilanza adotta lo statuto standard. Nel Dm 7 agosto 2025 il ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sull’oggetto delle verifiche ordinarie che potranno essere svolte dalle Reti associative nazionali e Csv espressamente autorizzate. Sussistenza e permanenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione al Runts. Effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nonché corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione...