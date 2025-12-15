Tobin tax, il raddoppio non scatta per i trasferimenti efficaci entro il 2025
Resta l’esenzione sui passaggi per successione o donazione. L’aumento non incide sul prelievo fisso dovuto sugli strumenti derivati
Il raddoppio dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) previsto dagli emendamenti riformulati dal Governo al disegno di legge di bilancio per il 2026 si applicherà ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Poiché l’esecuzione di operazioni di mercato si concentra spesso a fine anno, è necessario approfondire la nozione di «trasferimento», tenendo presente che il raddoppio dell’imposta colpisce solo i trasferimenti di cui all’articolo...