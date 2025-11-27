Imposte

Transfer pricing, aggiustamenti fuori dagli errori contabili

Lo slittamento deriva componenti basati su elementi sopravvenuti. Gli sbagli possono verificarsi nel calcolo dell’indicatore di profitto

di Luca Gaiani

Aggiustamenti da transfer pricing fuori dalla lista degli errori contabili, ma con alcune eccezioni. La revisione del regime fiscale della correzione di errori contabili, introdotta dal correttivo Irpef Ires (approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 20 novembre), non ha richiamato, tra le poste da considerare, quelle derivanti da rettifiche ai prezzi di trasferimento effettuate per adeguare la marginalità ai valori di libera concorrenza. La relazione ministeriale, rispondendo a un...

