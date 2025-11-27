Transfer pricing, aggiustamenti fuori dagli errori contabili
Lo slittamento deriva componenti basati su elementi sopravvenuti. Gli sbagli possono verificarsi nel calcolo dell’indicatore di profitto
Aggiustamenti da transfer pricing fuori dalla lista degli errori contabili, ma con alcune eccezioni. La revisione del regime fiscale della correzione di errori contabili, introdotta dal correttivo Irpef Ires (approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 20 novembre), non ha richiamato, tra le poste da considerare, quelle derivanti da rettifiche ai prezzi di trasferimento effettuate per adeguare la marginalità ai valori di libera concorrenza. La relazione ministeriale, rispondendo a un...
Sentenza della Corte Ue estensibile alle ipotesi con fatture d’acconto
Massimo Sirri e Riccardo Zavatta