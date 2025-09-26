Trasformazione e assegnazione agevolata: test di convenienza prima della stipula
Entro il 30 settembre la stipula degli atti di cessione o di assegnazione per usufruire dei benefici
Per le imprese (e per i loro consulenti) stanno trascorrendo gli ultimi giorni disponibili per perfezionare le operazioni agevolate previste dai commi 31 e seguenti dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025: entro il prossimo 30 settembre, infatti, devono essere stipulati gli atti di cessione o di assegnazione per usufruire dei vari benefici di legge. Per le trasformazioni in società semplice (altrettanto agevolate rispetto all’imposizione fiscale ordinaria) il suggerimento è sempre quello di ...
Correlati
Alberto Russo, Leo De RosaDottrina