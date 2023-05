Valutazione delle rimanenze, strada sbarrata per la derivazione rafforzata di Cristina Odorizzi

La domanda Una Srl nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2022, nel rispetto a quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice civile e in applicazione dell’Oic 13, ha svalutato alcune rimanenze di magazzino di un importo XY. Tanto premesso, tenuto conto che la società è obbligata alla redazione del bilancio ordinario e applica le indicazioni dell’Oic, ritenedo valido il principio della derivazione rafforzata, chiedo se è corretto applicare, già dal bilancio dell'esercizio 2022, il principio della derivazione rafforzata.

E. B. - Salerno

L’articolo 8, lettera a) del Dl 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni) prevede che già a partire dai bilanci 2022, il principio di derivazione rafforzata si applichi anche alle micro-imprese che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Il Dl 244/2016, cosiddetto "decreto Milleproroghe", aveva esteso in passato il «principio di derivazione rafforzata» anche ai soggetti non Ias-adopter, con piena rilevanza fiscale di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali...