Veicoli immatricolati extra Ue, regole e rischi di utilizzo da parte di residenti comunitari

di Benedetto Santacroce e Antonino Guarino

Settimana Fiscale

  • Quando Nel caso di utilizzo da parte di residenti in Italia o nel territorio unionale di mezzi di trasporto immatricolati in Svizzera o in altro Paese extra-Ue

  • Cosa scade Esenzione totale dal pagamento dei dazi all’importazione

  • Per chi Persone fisiche stabilite o residenti abituali nel territorio doganale dell’Ue

  • Come adempiere Esibizione di motivazioni e di contratto di noleggio all’autorità doganale in caso di mezzo noleggiato; presentazione di formale istanza all’autorità doganale per l’ottenimento di autorizzazione all’utilizzo

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Il quadro normativo unionale
  3. 3. Il caso specifico dei veicoli immatricolati in Svizzera
  4. 4. Il sistema sanzionatorio, cosa cambia

