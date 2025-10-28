Veicoli immatricolati extra Ue, regole e rischi di utilizzo da parte di residenti comunitari

Quando Nel caso di utilizzo da parte di residenti in Italia o nel territorio unionale di mezzi di trasporto immatricolati in Svizzera o in altro Paese extra-Ue
Cosa scade Esenzione totale dal pagamento dei dazi all’importazione
Per chi Persone fisiche stabilite o residenti abituali nel territorio doganale dell’Ue
Come adempiere Esibizione di motivazioni e di contratto di noleggio all’autorità doganale in caso di mezzo noleggiato; presentazione di formale istanza all’autorità doganale per l’ottenimento di autorizzazione all’utilizzo