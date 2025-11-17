Zes unica, comunicazione confermativa nel limite degli investimenti già indicati
Trasmissione entro il 2 dicembre. Devono essere indicati gli estremi della certificazione delle spese, resa dal soggetto incaricato della revisione legale o, in assenza, da un altro revisore indipendente
Chiusa ufficialmente la prima fase operativa per gli investimenti in area Zes, che ha visto le imprese impegnate a completare il piano di spesa entro lo scorso 15 novembre, si apre una nuova finestra, altrettanto importante, che obbliga i beneficiari a comunicare a consuntivo gli investimenti realizzati. Ci sarà tempo tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 per trasmettere il modulo informatico integrativo (approvato con il provvedimento n. 25986 del 31 gennaio 2025), utilizzando il software «Zes...