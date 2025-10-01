Accertamento esecutivo, l’avviso di presa in carico informa il contribuente
Invio per raccomandata semplice o posta elettronica non certificata
La cartella di pagamento è lo strumento principale che l’agente della Riscossione notifica al contribuente per informarlo che è stato incaricato dagli Enti creditori di recuperare somme che risultano non versate. È inoltre previsto che agenzia delle Entrate, agenzia delle dogane e dei Monopoli e alcuni Enti territoriali, tra i quali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni, possano chiedere il pagamento delle somme a loro dovute tramite gli avvisi di accertamento ...