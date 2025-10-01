Non deducibile l’Iva dopo l’adesione per fatture false
Stretta sull’imposta indetraibile per fatture soggettivamente inesistenti. Una interpretazione che rischia di portare l’illecito a essere sanzionato più volte
L’Iva indetraibile connessa a fatture soggettivamente inesistenti a seguito di un procedimento di adesione all’accertamento non può essere dedotta dal reddito. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26340/2025.
Una società definiva in adesione una contestazione di indetraibilità Iva per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. Successivamente ha chiesto il rimborso dell’Ires derivante da una dichiarazione integrativa nella quale era stato dedotto il costo...