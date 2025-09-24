Accise sul gas, si avvicina il Dm attuativo: dichiarazione per gli usi non domestici
I consumatori finali dovranno autocertificare l’utilizzo del combustibile a fini non abitativi inviando una specifica richiesta al proprio fornitore
Servirà un’autocertificazione da parte delle aziende clienti, per ottenere l’applicazione dell’accisa sul gas naturale destinata agli usi non domestici. Non ci sarà invece il riconoscimento automatico dell’aliquota ridotta da parte del fornitore. Secondo quanto emerge tra gli operatori del settore, è questa una delle ipotesi su cui si sta lavorando in vista dell’emanazione del decreto ministeriale, attuativo del decreto legislativo 43/2025. I consumatori finali, in pratica, dovranno dichiarare al...