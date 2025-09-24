Per i rimborsi nel 730 sotto stretto monitoraggio le spese di riferimento

Nel compilare il 730, il cui invio è in scadenza entro martedì 30 settembre, è bene prestare molta attenzione alle spese rimborsate: non tutti i rimborsi sono già presenti in precompilata, e tra quelli presenti a volte bisogna verificare la corretta imputazione.

La regola generale è semplice: le spese e gli oneri sono detraibili o deducibili nei limiti...