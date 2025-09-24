Redditi, correzione semplificata per gli errori contabili rilevanti
Per le società con revisione chance efficacia fiscale alle poste di maggior valenza. Nel modello 2025 possibile emendare anche oltre l’esercizio precedente
Correzione di errori contabili, nel modello Redditi 2025 ultima chance per applicare il regime semplificato alle poste «rilevanti». Le società con revisione legale che, nel bilancio 2024, hanno corretto errori che superano le soglie di rilevanza secondo i principi contabili possono, per l’ultima volta, attribuire efficacia fiscale alla correzione senza presentare le dichiarazioni integrative che saranno richieste dal decreto correttivo Ires. Ultima chiamata anche per correggere fiscalmente errori...