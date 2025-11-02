Agevolato il trasferimento di diritti parziari
Ok al passaggio di usufrutto e nuda proprietà delle quote se si acquisisce il controllo
L’articolo 177, comma 2, del Tuir, disciplina i conferimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquista o incrementa il controllo della società oggetto di conferimento in base all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria).
A tali conferimenti è applicabile il regime del cosiddetto realizzo controllato, secondo il quale si considera valore di realizzo quello corrispondente all’incremento del patrimonio ...