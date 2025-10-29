Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, tutoring e formazione per i fruitori

Dal 15 ottobre è aperto lo sportello telematico di Invitalia per presentare le domande di accesso al bando Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0. Le aziende ammesse sono soggette ad attività di tutoring e possono chiedere un iter di accompagnamento anche per l’avvio dell’attività. Copiosa la documentazione da allegare, tra cui fondamentale, in caso di richiesta dell’aiuto, il piano di impresa con cronoprogramma delle spese da realizzare.

I programmi finanziano diversi progetti imprenditoriali...