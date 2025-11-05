Capogruppo penalizzate su dividendi e Irap
Tra gli aspetti messi in evidenza le criticità della norma che limita la dividend exemption alle partecipazioni inferiori al 10%
Assoholding interviene in audizione parlamentare sul Ddl di Bilancio 2026 ed evidenzia tre aspetti di rilievo. La norma introdotta nell’articolo 18 che limita la dividend exemption alle partecipazioni inferiori al 10% (che dovrebbe essere tarata semmai sugli utili e non sul capitale) genera doppia imposizione e penalizza i soci persone fisiche di catene societarie particolarmente lunghe. L’esclusione dei dividendi al 95% risponde a una scelta di forfettizzazione per evitare la totale deducibilità...