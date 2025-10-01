Banche, lo stop all’Irap allarga il raggio anche ai dividendi interni
Va superato il rischio di trattamenti disallineati rispetto agli importi di matrice comunitaria
Immediata ricaduta sul fronte interno della sentenza del 1° agosto 2025 della Corte Ue che aveva stabilito l’illegittimità del prelievo Irap per le banche sui dividendi provenienti da società estere che sono tassati al 50% rispetto alla misura del 5% stabilita dalla madre figlia. Con sentenza della Cgt di secondo grado del Piemonte del 29 settembre 2025 viene data ragione al contribuente, difeso nella controversia da Tremonti Partners, in relazione alla stessa fattispecie riguardante però i dividendi...