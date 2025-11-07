Adempimenti

Beni immateriali, maggiorazione a maglie larghe

Da sciogliere il nodo dell’ammissibilità dei lavori in economia e commissionati a terzi

di Roberto Lenzi

La nuova maggiorazione degli ammortamenti prevista dalla legge di Bilancio 2026 pone al centro i beni immateriali, riconoscendo il ruolo crescente degli investimenti in software, digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Tuttavia, sorge una questione pratica di rilievo: sono ammissibili anche i beni immateriali realizzati internamente (in economia) o commissionati a terzi tramite appalto?

Leggendo la normativa e le prassi esistenti si presume di sì, ma un chiarimento esplicito nel testo di legge ...

Gli ultimi contenuti di Adempimenti