Beni immateriali, maggiorazione a maglie larghe
Da sciogliere il nodo dell’ammissibilità dei lavori in economia e commissionati a terzi
La nuova maggiorazione degli ammortamenti prevista dalla legge di Bilancio 2026 pone al centro i beni immateriali, riconoscendo il ruolo crescente degli investimenti in software, digitalizzazione e innovazione tecnologica.
Tuttavia, sorge una questione pratica di rilievo: sono ammissibili anche i beni immateriali realizzati internamente (in economia) o commissionati a terzi tramite appalto?
Leggendo la normativa e le prassi esistenti si presume di sì, ma un chiarimento esplicito nel testo di legge ...