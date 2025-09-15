Bonus edilizi, ancora cedibili le rate residue nei cassetti fiscali

Il divieto di cessione a terzi delle rate residue dei bonus edilizi, applicabile dal 29 maggio 2024, riguarda solo le rate relative alle detrazioni che sono utilizzabili a scomputo delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) nel 730 o in Redditi e non le rate dei crediti presenti nei cassetti fiscali. La conferma è contenuta nella risposta delle Entrate del 15 settembre (la n. 240/2025) la quale, nella risposta a interpello n. 242/2025 sempre del 15 settembre ha chiarito anche che, se l’atto di cessione...

