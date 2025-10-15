Brevetti e consulenze: 731 milioni dagli Accordi per l’innovazione
Contributo a fondo perduto e, su richiesta, finanziamento agevolato fino al 20% dei costi del progetto
Dagli Accordi per l’innovazione 731 milioni di euro a disposizione delle imprese per finanziare iniziative ad alto impatto tecnologico, strategiche per la crescita industriale del Paese. Lo prevede il decreto ministeriale 4 settembre 2025 del Mimit, recante «Accordi per l’innovazione. Ridefinizione delle procedure». Possono accedere agli incentivi le imprese industriali, commerciali o artigiane, i centri di ricerca e, in via limitata alle aree di intervento. Previste allo scopo anche le imprese ausiliarie...