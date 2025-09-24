Horizon Europe Energy, dote di oltre 300 milioni per progetti innovativi

Horizon Europe stanzia 318 milioni con scadenza al 17 febbraio 2026 per sostenere la ricerca e l’innovazione in campo energetico: gli incentivi vanno dal 70 al 100% della spesa.

Il programma punta a finanziare progetti in grado di rafforzare la competitività europea, ridurre le emissioni e accompagnare il continente verso un sistema energetico sicuro e sostenibile. Al centro di questa tornata di finanziamenti ci sono due direttrici strategiche: da un lato produzione e fornitura di energia sostenibile...