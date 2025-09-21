Pmi, analisi della performance per garantire la sostenibilità
Fondamentale distinguere <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la gestione caratteristica </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">da quella straordinaria</span>
Nello scenario economico attuale è fondamentale dotarsi di sistemi per l’analisi della performance capaci di fornire tempestivamente informazioni sull’andamento aziendale dal punto di vista strategico, economico, patrimoniale e finanziario. In tale ambito, i temi legati alla sostenibilità finanziaria della gestione aziendale risultano sempre più attuali.
La sostenibilità finanziaria, cioè la capacità di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite nel breve e nel lungo periodo, diventa quindi un ...