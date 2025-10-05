Utili e perdite: rilevanza fiscale quando la riserva viene rigirata
Gli effetti del derivato ai fini Ires hanno la stessa natura del flusso coperto
La scheda n. 1 allegata al provvedimento delle entrate del 7 agosto scorso chiarisce anche il corretto trattamento fiscale da applicare al provento derivante dalla cessazione anticipata del contratto di commodity swap sottoscritto (ad esempio) per la copertura del prezzo di acquisto di gas naturale, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir (confermando, peraltro, quanto già indicato con la risposta a interpello 36/2024).
Base imponibile Ires
Ai fini Ires, il riferimento è...