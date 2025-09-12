Corsa ai fondi per digitalizzare l’intera catena di fornitura
Entro le 10 di mercoledì le richieste per le imprese di logistica e trasporto merci. Risorse per 157 milioni: il 40% alle regioni del Sud
Scade alle 10 di mercoledì 17 settembre il termine di presentazione (sulla piattaforma Ram di Logistica digitale nazionale) delle domande di ammissione alla misura «Login business» che riconosce contributi per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie abilitanti nel settore della logistica e del trasporto merci: il beneficio è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti per la digitalizzazione della filiera, quando in regime de minimis...