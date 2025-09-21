Valutazione del merito di credito: decisive le strategie nel business plan
Oltre alla posizione finanziaria dell’impresa conta la pianificazione
La valutazione del merito di credito, ovvero la capacità di un soggetto di adempiere regolarmente a quanto previsto da un contratto di finanziamento in termini di rimborso del capitale e corresponsione degli interessi, è una delle fasi più delicate dell’attività bancaria. Malgrado la normativa bancaria tenda a disciplinare in dettaglio ogni aspetto, riguardo al merito di credito si limita a delineare i principi di riferimento lasciando alle banche la definizione del concreto modello valutativo all...