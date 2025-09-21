Finanza

Valutazione del merito di credito: decisive le strategie nel business plan

Oltre alla posizione finanziaria dell’impresa conta la pianificazione

di Riccardo Andriolo

La valutazione del merito di credito, ovvero la capacità di un soggetto di adempiere regolarmente a quanto previsto da un contratto di finanziamento in termini di rimborso del capitale e corresponsione degli interessi, è una delle fasi più delicate dell’attività bancaria. Malgrado la normativa bancaria tenda a disciplinare in dettaglio ogni aspetto, riguardo al merito di credito si limita a delineare i principi di riferimento lasciando alle banche la definizione del concreto modello valutativo all...

