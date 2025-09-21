Proiezioni più complesse per le nuove società (senza dati consuntivi)
Modello di business ancor più rilevante per le aziende prive di storia pregressa
La valutazione del merito di credito si basa sulle previsioni economico-finanziarie. Tuttavia, nel caso delle società di nuova costituzione, non disponendo di una storia pregressa (ovvero dati consuntivi sui cui poggiare i dati previsionali), il business plan assume una rilevanza ancora maggiore ai fini della decisione sull’erogazione o meno di un finanziamento. Pertanto, si dovranno fornire alla banca tutti gli elementi necessari per supportare le assumption alla base del piano.
Le linee guida...