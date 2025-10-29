Cassa dottori, domanda entro il 31 ottobre per i bonus asili e centri estivi

I commercialisti iscritti a Cassa dottori hanno tempo fino al 31 ottobre per chiedere i bonus asili nido, scuole per l’infanzia e centri estivi diurni erogati dall’ente di previdenza.

Requisiti

Possono partecipare al bando gli iscritti che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell’anno d’imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a 35mila euro e che abbiano sostenuto spese superiori a 200 euro.

Tipologie di rimborso

Vengono rimborsate, con un massimo di mille euro, le spese per la frequenza di asili nido e scuole dell...