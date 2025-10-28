Sindaci e revisori con competenze estese ai contributi statali

È stato diffuso un nuovo Dpcm attuativo dell’articolo 1 comma 857 della legge 207/24 (con la bollinatura della Ragioneria) per definire e monitorare i contributi di entità significativa erogati a carico dello Stato. Sono considerati tali i contributi erogati da amministrazioni centrali dello Stato, purché ricorrano due condizioni cumulative: i) destinazione dei fondi alla realizzazione di finalità o progetti di interesse pubblico (esclusi i contributi di natura corrispettiva, i crediti d’imposta; ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi