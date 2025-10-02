Concordato, 210mila partite Iva emergono dal nero dell’evasione. Partono i controlli su chi non ha aderito
Il bis del patto biennale chiude con quasi 55mila adesioni, ora via al piano di controlli straordinari sui 2,2 milioni che non hanno firmato
Poco meno di 55mila adesioni, e 20mila partite Iva che prima viaggiavano nell’ombra riassunta dallo «zero» nella pagella fiscale e ora salgono al voto «otto», quello che indica un contribuente affidabile agli occhi dell’amministrazione finanziaria.
Sono questi i due numeri chiave dell’edizione numero due chiusa dal concordato fiscale, il patto preventivo biennale con cui il contribuente accetta di vedersi imputato il reddito calcolato dall’agenzia delle Entrate in cambio dell’esclusione dai controlli...