Concordato preventivo 2025-2026: adesione inefficace corretta con modello Redditi e Pec
La scelta è priva d’effetto fin dall’inizio se c’è una causa di esclusione Isa
L’adesione al concordato preventivo 2025-26 formalizzata con l’invio del modello Cpb entro il 30 settembre scorso, ma in assenza dei presupposti per l’accesso, è da considerarsi del tutto inefficace. È quanto si ricava da una lettura analitica del sistema di accesso al patto fiscale (Dlgs 13/24).
I rimedi a tale errore non sono chiaramente codificati dalla modulistica, né sono stati oggetto di indicazioni da parte dell’Agenzia. Il sistema infatti, permette a posteriori di comunicare solo le ipotesi...
Lo statuto standard semplifica la verifica
di Jessica pettinacci e gabriele sepio