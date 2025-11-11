Concorrenza e pandemia giustificano ricavi inferiori alle risultanze degli Isa
Di fronte alle difese circostanziate e documentate da parte del contribuente, il Fisco non può limitarsi a far valere quanto emerge dagli indicatori. Le analogie con le Sezioni unite sugli studi di settore
Nessun automatismo per le riprese derivanti dall’applicazione degli Isa, che richiedono all’ufficio finanziario di giustificare le ragioni su cui si fonda la pretesa impositiva anche entrando nel merito delle eccezioni e difese del ricorrente, specialmente se ben argomentate e documentate.
Così si è espressa la Cgt di primo grado di Padova con la sentenza 425 depositata il 18 settembre 2025, che ha annullato un avviso di accertamento in mancanza di prove sulle violazioni contestate a una ditta individuale...
