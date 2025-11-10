Registro, fideiussioni omnibus tassate per enunciazione
Via d’uscita solo se emerge una documentata e inequivoca scelta per il regime sostitutivo o se la garanzia è contestualmente qualificabile come accessoria a specifici finanziamenti
Piena applicabilità della tassazione per enunciazione alle fideiussioni omnibus non presentate per la registrazione. Centralità del principio di autonomia dei singoli negozi tributari. Irrilevanza, in assenza di opzione e di versamento, del regime sostitutivo previsto per specifici finanziamenti. La conferma arriva dalla sentenza 173/2/2025 della Cgt Piacenza (presidente e relatore Morlini).
Il caso trae origine da una fideiussione omnibus a garanzia di debiti di una società cooperativa nei confronti...
