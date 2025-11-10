Controlli e liti

Registro, fideiussioni omnibus tassate per enunciazione

Via d’uscita solo se emerge una documentata e inequivoca scelta per il regime sostitutivo o se la garanzia è contestualmente qualificabile come accessoria a specifici finanziamenti

di Giorgio Emanuele Degani

Piena applicabilità della tassazione per enunciazione alle fideiussioni omnibus non presentate per la registrazione. Centralità del principio di autonomia dei singoli negozi tributari. Irrilevanza, in assenza di opzione e di versamento, del regime sostitutivo previsto per specifici finanziamenti. La conferma arriva dalla sentenza 173/2/2025 della Cgt Piacenza (presidente e relatore Morlini).

Il caso trae origine da una fideiussione omnibus a garanzia di debiti di una società cooperativa nei confronti...

