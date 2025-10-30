Conferimenti in Stp, dalla natura giuridica dello studio alla neutralità fiscale dell’operazione

L’attenzione degli operatori verso le società tra professionisti (Stp) è in continua crescita, attraendo anche l’interesse del mondo finanziario. A ciò ha senz’altro contribuito la pressoché totale rimozione delle resistenze e degli ostacoli di natura fiscale ad opera del nuovo articolo 177 bis del Tuir, introdotto dal Dlgs 13 dicembre 2024, n.192. Sull’argomento sono recentemente intervenute alcune massime del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, che forniscono importanti chiarimenti sulla natura di azienda dello studio professionale, sul conferimento in Stp di studi professionali aventi o meno natura di azienda e sul conferimento di posizione partecipativa in associazione professionale.