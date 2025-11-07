Crediti di carbonio, in chiaro i metodi di certificazione, calcolo e vendita

Sempre più vicino il registro dei crediti di carbonio. Il decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida, e dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), Gilberto Pichetto Fratin, definisce le linee guida nazionali per il riconoscimento.

L’articolo...