Start up innovative, oltre i 100mila euro detrazioni non cumulabili
Le aliquote del 30% e del 50% (65% dal 2025) sono alternative tra loro. Nella scelta vanno considerati anche i fattori come lo smobilizzo e il riporto
I soggetti che investono oltre 100 mila euro nelle start up innovative per la quota eccedente tale ammontare non possono cumulare le detrazioni Irpef del 30% e del 50 per cento (65% dal 1° gennaio 2025) previste rispettivamente dagli articoli 29 e 29-bis del Dl 179/2012. È questo il chiarimento reso dal ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04587 (prima firmataria Renate Gebhard), in linea con quanto affermato dall’agenzia delle...
