Credito Iva da rimborsare se il giudice di merito annulla la contro-rettifica
La sentenza a favore del contribuente è esecutiva e sblocca la restituzione
L’agenzia delle Entrate non può rifiutare il rimborso del credito Iva in base a una rettifica riferita ad altro anno, con la quale accerta una minore imposta detraibile e così un suo “contro-credito” da opporre, se tale rettifica è stata annullata con sentenza ancorché non definitiva. L’immediata esecutività della decisione, infatti, elimina il fatto ostativo rappresentato dall’accertamento di una maggiore imposta, da far valere quale credito da opporre alla richiesta di rimborso; l’Agenzia è legittimata...