Dai codici Ateco ai dati contabili: verifiche sugli Isa in cinque punti
Da controllare il recepimento <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">della nuova classificazione delle attività (versione 2025)</span>
Verifiche last minute per gli Isa, prima di procedere a confermare la posizione in vista dell’invio telematico con il modello Redditi, in scadenza il prossimo 31 ottobre. È quindi opportuno fare chiarezza su almeno cinque punti essenziali.
1) Ateco e Cpb 2024-25
La prima verifica da fare è controllare di aver recepito i nuovi codici attività versione 2025. L’intera costruzione degli indicatori applicabili al periodo d’imposta 2024 poggia, infatti, già sui nuovi codici Ateco 2025. Per tale ragione sarà necessario prestare...
Lo statuto standard semplifica la verifica
di Jessica pettinacci e gabriele sepio