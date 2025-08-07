ApprofondimentoControlli e liti

Difesa in giudizio degli amministratori: presupposti e limiti per la deducibilità delle spese

di Guglielmo Fransoni

N. 31

Settimana Fiscale

Il tema della deducibilità dall’imponibile della società delle spese sostenute per la difesa degli amministratori (e dei dirigenti di alto livello) in sede processuale è certamente rilevante sul piano pratico, ma è anche assai interessante sotto il profilo teorico.

La giurisprudenza di legittimità più recente affronta il tema dell’inerenza, soffermandosi sulla nozione astratta, senza indicare i motivi per i quali le suddette spese dovrebbero considerarsi inidonee, in concreto, a soddisfare i requisiti propri di tale nozione.

I motivi della rilevanza pratica del tema della deducibilità delle spese di difesa in giudizio degli amministratori è di immediata comprensione. Essi consistono, da un lato, nel fatto che è tutt’altro che infrequente il coinvolgimento degli amministratori in giudizi penali e civili che dipendono dalle condotte dai medesimi tenute in virtù della carica sociale rivestita e, dall’altro lato, nella altrettanto frequente circostanza dell’assunzione dell’onere – di entità spesso tutt’altro che trascurabile...

Settimana Fiscale

Argomenti

I punti chiave

  1. L’oggetto del giudizio d’inerenza
  2. L’inerenza dell’obbligazione di manleva
  3. Ancora sul giudizio di inerenza
  4. I limiti all’inerenza e alla deducibilità
  5. La difesa degli amministratori come interesse della società

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale