Demolizione e ricostruzione in zone sismiche, la detrazione del 50% non fa scattare il Superbonus

La domanda

Un contribuente ha intenzione di effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento di due classi sismiche di un minicondominio costituito da due abitazioni e tre pertinenze in un comune in zona sismica 2. Come ribadito da ultimo nella circolare 17/E del 2023 a pagina 56 il contribuente che integra i presupposti per fruire del superbonus non può scegliere il regime agevolativo ordinario dovendo necessariamente optare per quello Super. Tuttavia, può il contribuente ricorrere per le spese relative alla demolizione e ricostruzione delle parti comuni condominiali alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir senza incappare nell’obbligo di Superbonus? La demolizione e la ricostruzione in oggetto infatti sarebbe qualificata come un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Tue e rientrerebbe nelle disposizioni di cui al già citato articolo 16-bis, comma 1, lettera a) del Tuir. La detrazione sebbene con un’aliquota inferiore a quella del Superbonus (50% invece di 90%-70%-65%) sarebbe così ripartita in 10 anni anziché nei quattro anni previsti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

G. C. - Teramo