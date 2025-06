Il medico forfettario elimina dal quadro LM le fatture scartate dalla Pa

La domanda Un medico che ha aderito al regime forfettario effettua prestazioni solo verso la Pa- Nel 2024 due fatture emesse sono state rifiutate. Il contribuente ha riemesso le due fatture con lo stesso numero che sono state accettate ma non ha emesso le note di credito per quelle rifiutate, credendo che attribuendo lo stesso numero le nuove fatture sostituissero quella rifiutate. Invece, considerato che nel quadro LM (rigo 22, colonna 3) della precompilata 2025, il totale dei componenti positivi comprende anche gli importi delle fatture rifiutate, può ora, in sede di dichiarazione dei redditi 2025 sanare la situazione dichiarando il reale fatturato che non tiene conto di quelle rifiutate ? O deve emettere una nota di credito o ravvedersi in quale altra maniera ?

G. R. - Barletta

L’articolo 2, comma 4, del Dm 55/2013 che disciplina la cosiddetta "fattura Pa" prevede che, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72, e ricevuta dalle amministrazioni, a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. Il principio di diritto 17/2020 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che «ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’...